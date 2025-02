Nortal sõlmis NATO-ga eelhankelepingu

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur tunnustas olulist saavutust: „Eelhankeleping on oluline saavutus, mis on märk nii Nortali kui ka Eesti ettevõtete rahvusvahelisest usaldusväärsusest ja heast mainest. Kaitsetehnoloogia ettevõtete toetamine ja valdkonna arendamine on valitsuse jaoks prioriteet, kuna see on oluline mitte ainult riikliku ja liitlaste julgeoleku tugevdamiseks, aga ka meie kaitsevaldkonna globaalse konkurentsivõime suurendamiseks.“

Nortali kaitsevaldkonna ärijuht Peeter Smitt märkis, et eelhankeleping on ettevõtte jaoks oluline samm ja võimaldab Nortalile edaspidi ligipääsu ka kõige tundlikumatele ja olulise mõjuga NATO hangetele. „Nõudlus turvaliste, andmepõhiste lahenduste järele kaitsevaldkonnas on kiiresti kasvanud. Oleme viimase poole aasta jooksul oluliselt investeerinud ka enda küberturvalisuse ja kaitsevaldkonna kompetentside arendamisse. Meie eesmärk on kombineerida unikaalne kogemus turvalise digiühiskonna loomisest ja küberkaitsest, et osaleda NATO väljakutsete lahendamisel,“ lisas Smitt.

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe ütles, et vaid üksikud Eesti ettevõtted on varasemalt valitud NATO poolt eelhankelepingusse. „See on suur ja oluline tunnustus ka laiemalt Eesti kaitsetööstuse sektorile. Leping kinnitab, et Eesti kogemust ja teadmisi hinnatakse kõrgelt. Ootame huviga tipptasemel innovatsiooni ja lahendusi, mida Nortal koostöös NATO-ga võiks tulevikus välja töötada, tugevdades veelgi Eesti kasvavat rolli kaitsevaldkonna innovatsiooni liidrina,“ lisas Koidumäe.

Nortali kaitsevaldkonna lahendused keskenduvad muuhulgas teabe jagamise, olukorrateadlikkuse ja otsuste tegemise toetamisele, samal ajal suurendades vastupidavust ja vastupanuvõimet, aidates kaasa NATO digitaalsete infrastruktuuride moderniseerimisele.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada