Riigikontroll: transpordiameti büroopindu oleks tarvis veelgi vähendada

Riigikontroll leiab, et transpordiameti büroopinda saaks tõhusamalt kasutada ja hetkel paistab, et ametil on võimalik büroopindu vähendada. Tuleks võtta arvesse, et e-teenuste osakaal on kasvanud ning kontorikülastuste arv on järjepidevas langustrendis. Kuigi transpordiameti loomise järel on ameti büroohoonete arv vähenenud kolme võrra, 26-lt 23-le, selgus auditi käigus, et büroopindade kasutuse tõhusust tuleks täiendavalt analüüsida.