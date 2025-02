Rekordeid püstitav Eleving Group sihib ambitsioonikat laienemist

Ettevõtte netoportfell on kasvanud 371,6 miljoni euroni, mis tähendab 16% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Ettevõtte omakapital ulatus 2024. aasta lõpus 108,2 miljoni euroni ja kapitalisatsioonimäär, mis näitab omakapitali suhet netolaenuportfelli, oli tugev 29,3%. Need näitajad loovad soodsa positsiooni edasisteks kasvuplaanideks ja kapitaliturgudelt vahendite kaasamiseks.

Tunnustatud kasvulugu

Financial Times paigutas ettevõtte oma uuringus „Europe’s Long-Term Growth Champions 2025“ Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete seas 41. kohale, mis on Baltimaade ettevõtetest kõrgeim positsioon.

Edasise kasvu toetamiseks on Eleving Group käivitanud uue võlakirjapakkumise, mille eesmärk on kaasata kuni 50 miljonit eurot. Võlakirjade fikseeritud aastane kupongimäär on 13%, mida makstakse kord kvartalis. Väljalaskehind on 109% nimiväärtusest, pakkudes investoritele ligikaudu 10% aastatootlust tähtajani. Uus võlakirjapakkumine toetab nii ambitsioonikat kasvu kui ka laiemalt grupi tugevat dividendipoliitikat.