Mõjuka auhinna võitnud Pactum AI tegevjuht: inimesed on valmis lähedussuhtes aktsepteerima roboteid

Ettevõte alustaski kohe suurelt ja emafirma asutati USA-sse. „Nagu Tommy Cash – jätsime Eesti vahele. Seda heas mõttes. Selles, et saada maailma parimaks, loeb iga nädal. Iga nädal võtab keegi turgu ära ja Eestist välja minnes kaotatakse aega. Uue tehnoloogiaga maailmaturu võitmiseks peab alustama kõige võimsamatest ja suurematest eesmärkidest,“ on Korjus kindel. Euroopa digitehnoloogia kaubandusühendus DigitalEurope hindab, et Pactumil on potentsiaali saada ükssarvikuks.