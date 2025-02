TTJA andis mullu välja viis välisinvesteeringu luba, tehingute koguväärtus ulatus üle 300 miljoni euro

„Eelmisel aastal välja antud lubade puhul hinnati välisinvesteeringute mõju elutähtsa teenuse osutamisele, riigi tegevusvaru hoidmisele, meediavabadusele ja meedia mitmekesisusele ning riigi osalusega ettevõtjate tegevusele. Kui tehingute koguväärtus ulatus üle 300 miljoni euro, siis Eesti sihtettevõtjate osa moodustas sellest pea kolmandiku. Piltlikult öeldes veendusime, et riigile olulistesse valdkondadesse investeeritud 100 miljonit eurot ei too kaasa negatiivseid mõjusid ega ohusta meie majandusjulgeolekut,“ kommenteeris TTJA välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamise ekspert Madis Ostra.

2024. aastal viis TTJA läbi kokku 15 järelevalvemenetlust veendumaks, et välisinvestorid ei ole rikkunud välisinvesteeringu loa kohustust. Rikkumisi ei tuvastatud, millest võib järeldada, et teadlikkus loakohustusest on olemas ning sellest peetakse kinni.