Vabariigi aastapäeva eel tõstavad pea kõik Eesti jaeketid oma reklaamides esile Eesti tooted. RusDelfi lugeja märkas, et Maxima kampaanias olid Eesti toodeteks märgitud ka Soomes, Lätis, Saksamaal ja isegi Vietnamis valmistatud kaubad. Delfi uuris jaeketilt, miks see nii on, ning külastas ka ise ühte Maxima kauplust.