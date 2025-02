Volta kvartalis sai nurgakivi ajaloolisse tööstushoonesse rajatav elu- ja ärihoone

Kõik vajalik jalutuskäigu kaugusele

„Järgmise 5–10 aasta jooksul kolib Põhja-Tallinnasse juurde ligikaudu 40 000 inimest, kellest vähemalt pooled asuvad elama ja töötama just Voltas, selle naaberlinnakus Krullis ja Noblessneris,“ rääkis Endoveri müügidirektor Annika Saar ning lisas, et sestap on oluline läbi mõelda kogu piirkonna linnaruumi areng. „Meie fookuses ei peaks olema see, kuidas luua rohkem võimalusi liiklemiseks, vaid see, kuidas planeerida linnaruumi nii, et me ei pea sedavõrd palju liiklema. Lähtume Volta kvartali arendamisel 15 minuti linna põhimõttest, mis toob kõik olulised teenused elanikele vaid jalutuskäigu kaugusele.“