Tööandjate uueks presidendiks valiti Ain Hanschmidt

„Ettevõtjale on täna kõige olulisemad kindel julgeolek ja korras majandus. Kaitsevõimesse peame investeerima, aga kui kulutame muudes valdkondades vähem, saame kontrolli alla riigieelarve ja inflatsiooni. Kui oskame omandada uusi tehnoloogiaid ja pakkuda soodsat energiat, siis leiavad meie ettevõtted endale koha rahvusvahelises konkurentsis, ekspordimahud kasvavad ja majandus võtab suuna kasvule,“ kommenteeris Ain Hanschmidt. „Eesti majandus on ettevõtete kogusumma ning kui majandus on tugev, on hoitud ka meie keel ja kultuur, on hoitud kogu Eesti.“