FOTOD | Eestist alguse saanud innovatsioon pälvis kõrge tunnustuse. Pactum AI võitis tulevase ükssarviku auhinna

Oluline verstapost

„Meie ärimudel tõestab, et AI-agendid ei ole tulevikutehnoloogia – need loovad juba täna reaalset ärilist väärtust,“ kommenteeris Korjus. „Kuigi AI aruteludes on seni domineerinud generatiivne AI, on just intelligentsed AI-agendid see osa tehisarust, millel on potentsiaal äriprotsesse tõeliselt efektiivistada. Meie AI-agendid loovad mõõdetavat kasu, aidates ettevõtetel muu hulgas optimeerida tarnijate lepinguid ning muuta tööprotsessid senisest tõhusamaks,“ lisas ta.