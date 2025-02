Elisa avas täna esimesena Eestis kõned 5G võrgus

Hiiepuu tõi välja, et 5G standalone on tulevikuvõrguna tervikuna efektiivsem ning toob kaasa kuni 50% madalama latentsuse ja seadmete aku kestvuse pikenemise kuni 20% võrra. „Lisaks võimaldab see pakkuda stabiilsemat ja ühtlasemat interneti ühendust, mis on eriti kasulik koduse- ja kontori lairibaühenduse jaoks. Samuti on nüüd kõigile Elisa klientidele võimalikud ka 5G ehk VoNR (Voice over New Radio) kõned, mis omakorda tagavad veelgi parema kõnekvaliteedi.“