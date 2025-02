Tallinki kasum kukkus pooleks. Aktsionäridele makstakse miljoneid rohkem kui raha teeniti

„Viimased aastad on turismi- ja transpordisektorile olnud keerulised ning erand polnud ka 2024. aasta. Keskendusime eelkõige kulude kontrolli all hoidmisele, põhiliinide edukale opereerimisele ning paindlikele võimalustele teenida lisatulu. Arvestades keerulist majanduskeskkonda kõigil meie koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaimat taset viimase kümnendi jooksul, läks eelmine aasta rahuldavalt,“ kommenteeris AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene. „Täname kõiki reisijaid ja lepingupartnereid, kelle toel oleme suutnud pakkuda tööd ligi 5000 inimesele ja panustada Eesti riigikassasse maksudega. Saame taas maksta ka dividende meie aktsionäridele 6 senti aktsia eest, nagu kontserni juhatus ja nõukogu on otsustanud.“ Riigieelarvesse tasuti mullu maksudena üle 85 miljoni euro.

„Laevad peavad sõitma, mitte seisma – pikaajaliselt kai äärde dokitud laev on ettevõttele ainult kulu. Heitlik majanduskeskkond esitab meile väljakutse olla paindlikumad ja rakendada uusi tegevusmudeleid. Me jälgime ka alanud aastal pingsalt oma põhiliinide arengut ja otsime prahtimisvõimalusi nendele laevadele, mis ei ole praegu põhiliinidel kasutuses. Selle valguses on heameel selle üle, et Tallinna-Helsingi liin on pärast kriisiaastaid taastunud jõudsalt. Paneme kasvuootusi ka Paldiski-Kappelskäri liinile, kus on tänu reisilaeva Star I naasmisele saabunud tuntav kvaliteedihüpe autoga reisijate jaoks. Oleme lootusrikkad, et ka rootslaste arv hakkab Läänemerel jälle jõudsamalt suurenema,“ lisas Nõgene.