Ragn-Sells ehitab Rootsi teise fosfori taaskasutustehase

Fosfor on kriitiline tooraine

„Euroopa Liidu komisjon tuli alles tänavu jaanuaris välja algatusega „Konkurentsivõime kompass“, mille eesmärk on kiirendada innovatsiooni ja süsinikuheite vähendamist, et saavutada kliimaneutraalsuse liidripositsioon maailmas, ning suurendada julgeolekut, mille üks võti on sõltuvuse vähendamine,“ ütles Ragn-Sells Eesti juhatuse liige Alar Saluste.

„Nende eesmärkide saavutamisel on olulised just sellised innovaatilised teaduslahendused, mille abil saab ülimadala süsiniku jalajäljega taaskasutada erinevaid jäätmeid, olgu selleks reovee setted või Eestis kasutult seisvad põlevkivituhad, mis kõik sisaldavad neidsamu Euroopa jaoks kriitilisi tooraineid - fosforit, magneesiumi jne. Kui eesmärk on vähendada oma sõltuvust kolmandatest riikidest ja toorainekriisi leevendada, siis peame tegutsema kiiresti ja otsustavalt. Sadadesse miljonitesse ulatuvad investeeringud vajavad kindlust, et need algatused ei ole vaid tühipaljad sõnad,“ lisas ta.