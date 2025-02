Majandus- ja tööstusminister Keldo: Rootsi tööstusettevõtted tunnevad huvi Eestisse investeerimise vastu

Minister tunnustas kohtumisel Ericssoni vanem asepresidendi ja tehnoloogiajuhi Erik Ekudden’iga ettevõtte jätkuvat panustamist Eesti riiki ja majandusse.

„Ericsson on hea näide targast tööstusest, mida soovin Eestis veelgi rohkem näha. Panustamine pidevasse teadus- ja arendustegevusse, investeeringud tulevikutehnoloogiasse, automatiseerimisse ja digitaliseerimisse tõstavad nii ettevõtte kui ka riigi konkurentsivõimet. Kinnitasin, et valitsus on neile heaks partneriks ning avatud aruteludeks ja ettepanekuteks, kuidas ettevõtte kohalolu Eestis veelgi suurendada,“ kommenteeris Keldo.

Arutati koostöövõimalusi

Kohtumisel Saabi tegevjuhi Micael Johansson’iga oli arutluse all koostöö tugevdamine Põhjala-Balti regioonis ja Eesti ettevõtetega.

„Meie huvi on kindlasti tugevdada koostööd Saabiga kaitsetööstuse innovatsiooni valdkonnas, nii riiklikul tasandil kui ka läbi partnerlussuhete loomisel Eesti ettevõtetega. Kaitsetööstusettevõtete jaoks on meil olemas väga konkurentsivõimeline väärtuspakkumine, äsja avatud kaitsefond on üks oluline osa sellest ning ka suunanäitaja Euroopas. Lisaks on meil küberturvalisuse ja tarkvaraarenduse valdkondades tipptasemel tegijaid, kelle vastu Saabi meeskond huvi tunneb. Aitame vajalikud osapooled kokku viia,“ sõnas majandus- ja tööstusminister.

Keldo lisas, et praegu maailmas toimuv näitab selgelt, et kaitsevõime tugevdamisel pole praegu aega lõpututeks aruteludeks, vaid tuleb otsustavalt tegutseda. „Tõdesime kohtumisel, et kui me näeme, et Põhjala-Balti regioon suudab kiiremaid ja otsustavamaid samme astuda, tuleb omavahelist koostööd tugevdada ja näidata sellega ülejäänud Euroopale efektiivse tegutsemisega eeskuju.“

Minister külastas ka Teledyne FLIR’i tootmistehast ja kohtus ettevõtte president Rickard Lindvalliga, kellega arutati võimalusi Eestis tegevuse laiendamiseks ning koostööd kaitse valdkonnas.