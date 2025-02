Keskmise eestlase eluase on vanem kui ta ise. Millega ostmisel arvestada?

„Kui inimene soovib kodulaenu vanemasse majja korteri ostmiseks, siis intressiotsuse tegemisel ei ole peamine roll korteri vanusel ja energiamärgisel, vaid peamised mõjutajad on ikkagi laenutaotleja profiil ja senine maksekäitumine,“ ütles Helina Kikas. „Seega ei tasu karta, et puhtalt vanemasse majja korterit ostes on intress oluliselt kõrgem,“ lisas ta.

Tuleb veenduda kortermaja seisukorras

Kikas märkis, et pankade jaoks ei ole vanematesse magalarajoonide kortermajadesse kodu ostmiseks laenu andmine üldjuhul riskantne, kuid ka laenuvõtja enda huvides on vaja veenduda kortermaja seisukorras. Vanemate kortermajade puhul on peamine küsimus, kas maja on juba renoveeritud või on ühistul plaanis seda lähemal ajal teha. Kui renoveerimisi pole tehtud ja ei ole ka lähiajal plaanis, siis laenu on pangad nõus endiselt andma, kuid sellisel juhul võib olla vajadus veidi suuremaks omafinantseeringuks või seatakse piirangud laenuperioodile.

„Keskmise Eesti elaniku eluase on vanem kui ta ise ning selle taga ongi just vanemad paneelmajad. Näiteks Mustamäele ehitatud esimesed majad on praeguseks üle 60 aasta vanad, mis tähendab, et näiteks 30-aastase laenuperioodi lõppedes hakkab maja lähenema juba 100 aastale. Meie hinnangul on need korterid ka siis elamiskõlblikud, kuid oluline on nende majade korrashoid ja renoveerimine, mis pikendavad hoone eluiga veelgi,“ selgitas ta.

Hinnad püsivad stabiilsed

Helina Kikase sõnul on magalarajoonide korterite hinnad pigem stabiilsed ning ei saa esimesena turu kõikumistest mõjutatud. Seetõttu ei tasu arvata, et näiteks Mustamäele eelmise sajandi teises pooles ehitatud korteri kahe aasta pärast oluliselt odavamalt kätte saab. „Seega kõike arvesse võttes pole panga vaatest vanema „mägedel“ asuva korteri finantseerimises üldjuhul takistusi ning renoveeritud kortermajade puhul lähtume parimatest võimelikest tingimustest“ selgitas Kikas.

Sarnaselt magalarajoonide kortermajadele, hinnatakse ka vanade puitmajade korterite finantseerimisel tehtud renoveerimistöid. „Kui vana puitmaja on keskpärases seisukorras ja heas asukohas, siis meie silmis pigem takistusi ei ole. Näiteks Kadriorus ja Kalamajas müüakse ning ostetakse puitmajade kortereid krõbedate hindadega. Samas kui hoone on kehvas seisus ja omanikud ei ole leidnud võimalust maja rekonstrueerimise finantseerimiseks, siis on väga keeruline anda laenu ka üksiku korteri ostmiseks. Kui hoone on juba praegu väga kehvas seisus, siis võib küll müüdav korter ise olla väga ilus ja remonditud, kuid kortermaja ise ei pruugi pikas perspektiivis olla vastupidav,“ lisas Kikas.

