Ukraina droonirünnak Venemaal asuvate naftarajatiste vastu võib kärpida turule jõudva nafta kogust

Lisaks võib maailmaturule jõudva nafta hinda mõjutada külm ilm USAs, mis pärsib naftatootmist enim Põhja-Dakota osariigis, mis on USA osariikidest kolmas suurim tootja. Samal ajal ootavad turuosalised, millised on kõneluste tulemused Ukraina sõja lõpetamiseks ning kas need sisaldavad Venemaa nafta vastu suunatud sanktsioonide lõpetamist.

OPEC+ peab oma järgmise kohtumise märtsi algul ning sealt on oodata otsust tootmispiirangute osas. Kui Vene pool väidab, et OPEC+ toodangumaht kasvab aprillist plaanitult +120 000 barrelit päevas, siis OPECi esindajatelt on tulnud signaale, et tootmispiiranguid pikendatakse. USA energia informatsiooni agentuur (EIA) aga näeb, et nafta keskmine hind alustab pikaajalist langust juba käesoleval aastal ning see kahaneb järgmisel aastal veelgi.