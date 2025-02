FOTOD I Lidl avas oma 16. kaupluse Eestis

Uus Lidli kauplus avati kell 8 piduliku lindilõikamisega, millest võtsid osa Dorpat Ehituse juhatuse liige Erik Vares, ehituse projektijuht Roberts Stalīdzāns, Lidl Eesti piirkonnajuht Jaan Jaaku ja kaupluse juhataja Pille Sumberg.

Varakult oli kohale saabunud ka palju ootusärevaid kliente, keda huvitasid avamispäeva pakkumised.

Dorpat Ehituse juhatuse liige Erik Vares soovis uuele kauplusele edukat tegutsemist. „Täna on eriline päev, sest avatakse Lidli uus kauplus Tartus, mis on ühtlasi ka üks linna suurimaid poode. Dorpat Ehitusel on olnud suur au ja vastutus see hoone rajada. Oleme uhked, et saame täna siin seista koos teiega. Antud projekt on olnud suurepärane näide heast koostööst. Lidl tellijana on seadnud kõrged standardid, mis innustasid meid pakkuma parimat kvaliteeti ja lahendusi. Täname ka Tartu linna ja omavalitsust konstruktiivse ja sujuva koostöö eest. Soovime uuele kauplusele edukat tegutsemist ja Tartu elanikele meeldivaid ostuelamusi!“

„Kätte on jõudnud kauaoodatud hetk ja täna avab Lidl siin Karlovas juba oma 16. poe. Lidl on tuntud värskete kvaliteetsete toodete ja parimate hindade poolest ning meie riiulitelt leiate tuntud Lidli kaubamärke kõikjalt üle maailma, aga ka tooteid kohalikelt Eesti tootjatelt,“ sõnas Lidl Eesti piirkonnajuht Jaan Jaaku.

Uus Tartu kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, 1418 ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks. Hoone on projekteerinud arhitektuuribüroo Kauss Arhitektid, ehitas Dorpat Ehitus.