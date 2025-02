KÜMME KÜSIMUST | Paavo Nõgene: Tallink tahaks hakata täna investeerima, aga ei saa

Nõgene sõnas Ärilehele, et kui Tallink maksab tänavu dividendi rohkem kui kasumit teeniti, siis osaliselt on see tingitud sellest, et hetkel lihtsalt on raha üle rohkem kui saaks seda kasutada ning osaliselt seetõttu, et tahetakse kinnistada aktsionäridele, et nad on stabiilne dividendiaktsia. Ta lisas, et laevafirma on jätkuvalt nii-öelda slim-fit ning selle üle tasub uhke olla.