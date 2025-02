Kindlustusfirma selgitab: kas tavalisest reisikindlustusest piisab suusapuhkusele minnes?

„Suusatamine ja lumelauasõit kuuluvad reisikindlustuse mõistes kõrgendatud riskiga tegevuste hulka. See tähendab, et tavapärase reisikindlustuse lepingu sõlmimisel tuleb täpsustada reisil planeeritud tegevused ning lisada märge riskispordiga tegelemise kohta,“ selgitab BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Jana Mängel.

Mängeli sõnul võivad mäesuusareisidel juhtuvad õnnetused tuua kaasa märkimisväärseid lisakulusid. „Õnnetused mäel leiavad tihti aset keerulistes kohtades, kuhu pääsemiseks võib vaja minna eritransporti või isegi helikopterit – need on kulukad teenused, mille katab vaid sobiva kaitsega kindlustus. Samuti hüvitab kindlustus vajadusel kodumaal jätkuva taastusravi kulud,“ toob ta välja.

Oluline on meeles pidada, et kindlustus kehtib ainult märgistatud radadel. „Kui suusatatakse väljaspool ametlikke radu ja satutakse õnnetusse, ei hüvita kindlustus tekkinud kulusid,“ rõhutab Mängel.

„Kui lepingus on märgitud „kõrgendatud riskiga tegevus“ ehk sportimine ning valitud on laiendatud reistõrke kindlustuskaitse, hüvitab BTA reisitõrke kindlustus ettenägematute asjaolude tõttu ära jäänud ja ette tasutud mäepiletid ning spordivarustuse rendikulud,“ selgitab Mängel.

Reisile kaasa võetav suusavarustus ei vaja eraldi kindlustust, kuna see kuulub tavapärase pagasikindlustuse alla. „Siiski tasub veenduda, et poliisis on piisav pagasikindlustuse kaitse, mis hüvitab varustuse varguse või kahjustumise korral selle väärtuse,“ lisab ta.