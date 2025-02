Kliimaminister Alender: meretuuleparkide oksjon lükkub järgmisesse aastasse

Kui varasemalt kavatseti aprillis kuulutada välja kahe teravatt-tunni suurused vähempakkumised nii maismaa- kui ka meretuuleparkidele, siis kliimaministri värske ettepanek on liikuda edasi kahes etapis. „Esmalt keskendume maismaatuulele, mis on ajaliselt kiiremini tehtav ja vajalik. Minu ettepanek on jätkata plaanipäraselt ehk aprillis kahe teravatt-tunniga,“ selgitas minister pressikonverentsil.

Meretuuleparkide toetamise osas on plaanid aga muutunud. „Meretuule teemal oleme pidanud Euroopa Komisjoniga mitmeid läbirääkimisi. Selle kuu lõpus avaldab Euroopa Komisjon puhta tööstuse leppe. Selle üks prioriteet saab olema konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik energeetika. Näeme võimalusi arutada komisjoniga uute meretuulevõimsuste Eestisse toomist tingimustel, mis tagaksid võimalikult soodsa lahenduse riigile ja kodanikele,“ ütles kliimaminister.

Alenderi sõnul tegi ta valitsusele ettepaneku alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi uue riigiabiloa saamiseks, kuna praeguse loa ajaraam on liiga lühike. „Taotleme uue, paremate tingimustega riigiabiloa ning analüüsime puhta tööstuse leppe võimalusi tuua meretuuleenergiat Eestisse tarbija jaoks võimalikult soodsalt. Soovime, et arendajad tuleksid pakkuma ja saaksime parima võimaliku lahenduse. Praeguse hinnangu kohaselt suudame pakkumised välja kuulutada nii, et pargid saavad tööle hakata plaanitud ajakavas ehk 2033. aasta lõpuks. See on meie ettepanek,“ lõpetas Alender.

Pressikonverentsil esitatud küsimuse peale, kas ta ei sooviks tagasi astuda, vastas Alender eitavalt. „Ei. Kavatsen töötada selle nimel, et Eestis energiamajandus oleks jätkusuutlik, taskukohane ja kindel. Ja ma olen ka kindel, et kõik need sammud sinna viivad,“ rääkis Alender.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada