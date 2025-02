Inbank tõstis tähtajalise hoiuse intressi turu kõrgeimale tasemele

„Euribori languse keskkonnas on Eesti pangad intressimäärasid jooksvalt langetanud, kuid tähtajaliste hoiuste intressimäärad on meil veel euroala kõrgemas otsas,“ ütles Inbanki finantsjuht ja juhatuse liige Marko Varik. Tema sõnul kaasab Inbank enamiku hoiuseid Lääne-Euroopast, kuid kohalik turg on endiselt oluline.