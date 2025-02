Riik eraldab lennujaamadele 9,5 miljoni euro suuruse toetuse

Taristuminister Vladimir Svet rõhutas, et investeeringud lennundusse on olulised Eesti piirkondade ühenduvuse ja majanduse arengu seisukohalt.

„Eesti on väike ja hajusalt asustatud riik, kus lennundus mängib olulist rolli nii inimeste liikumise kui ka majandustegevuse jaoks. Riik on juba varem lennujaamade ja lennuühenduste arendamist toetanud ning jätkame seda, et tagada nii kohalike kui ka rahvusvaheliste reisijate jaoks turvalised ja toimivad ühendused,“ sõnas minister.