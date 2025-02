Baltikumi tehinguturg saavutas majanduslikest väljakutsetest hoolimata uue rekordi

„Eesti makromajanduslik olukord ei ole olnud väga positiivne, eriti ettevõtete intressimäärade osas, mis on ühed kõrgeimad eurotsoonis. Siiski ei ole geopoliitiline mõju siiani olnud dramaatiline ega liiga suureks probleemiks, mida rahvusvahelised investeerijad Eesti kohta tõstataksid,“ kommenteerib Ellex Raidla tehingute valdkonna partner Sven Papp. „2025. aasta osas ollakse ootusärevad - loodetakse näha suuremat aktiivsust ettevõtete müügi osas, sest erakapitali fondid on oma exit-eid kõrgema hinnataseme ootuses kinni hoidnud, samas on samade fondide käsutuses olev vaba kapital tehinguteks (dry powder) mõnevõrra väiksem kui parimatel tehinguaastatel. Hetkel on hinnatud selle suuruseks ca 3,0 triljonit USD, aktiivsematel tehinguaastatel on räägitud tasemest 6,1 triljonit USD. Üldiseks ärevusfaktoriks peetakse muidugi härra Trumpi ettearvamatut tegutsemist“, jätkas Papp.