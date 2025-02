Distantsilt agentuuri uude kõrgusesse viinud ettevõtja: äri, mis ei lase muud elu elada, on halb äri

Seejuures toob ta esile spetsiaalse tegevuskavade süsteemi, mis annab Saardi sõnul tugeva eelise ja piisava autonoomsuse asukohavabaks töökultuuriks. „Näiteks, kui ma tahan teada, mis seis mõnel projektijuhil kliendiga on, siis võtan ette konkreetse tegevuskava. Detailidesse minnes vaatan Slacki channelisse ja näen sealt täpselt, mis on kellelgi parasjagu käsil. Kõige olulisem ongi, et kliendiga seotud tegevused poleks kusagil ruudulises vihikus või kellegi peas, vaid kogu protsess oleks veebis jälgitav,“ kirjeldab Saard. Oluline abimees eelarvestamisel ja distantsilt protsesside jälgmisel on ka Scoro.

Distantsilt juhtimise eelduseks olid toimima pandud süsteemid. Saardi sõnul seisneb süsteemide väljatöötamine paljuski selles, et töötajad mõistaksid, mida nad tegema peavad ja mille eest vastutama. „Me panime konkreetsetel positsioonidel paika kindlad vastutusalad ja sõnastasime need ka kirjalikult,“ lausub Saard.

Tema sõnul võib juhina end üsna kiirelt avastada punktist, kus värskus kuhtub ja hing ihkab peagi millegi uue järele. „Poolteist aastat tagasi ma küsisingi endalt: mis mind motiveeriks agentuuriga ka edaspidi kirglikult tegelema? Ma leidsin, et kui ma suudaks viia ettevõtte kohta, kus see toimiks ka distantsilt juhtides, oleks vinge,“ meenutab Saard.

Eestist kolmeks kuuks pagemine ei tähendanud senise karjääri pausile panemist. Vastupidi – kümne aastaga enam kui kümneliikmeliseks turundusagentuuriks kujunenud äri juhtis Saard distantsilt, sõlmides isegi seni suurima koostööleppe paari ruutmeetrisest kaubikust kusagil Kesk-Euroopa metsade vahel. „Kõrghetk oli siis, kui üks uutest klientidest küsis äripartnerilt: „Kas Hannes on rekkamees, et ta sealt kaubikust mitmeid koosolekuid teeb?“,“ meenutab Saard naljatlemisi.

Üle ega ümber ei saa Saardi sõnul võimekast tiimist eesotsas kohusetundlike projektijuhtidega. „Tegevuskava, mis me klientidele teeme, on tihti paika pandud terve aasta lõikes. See tähendab, et projektijuhid planeerivad klientide tegevuse kogu aastaks ja seda arvestusega, kus nende enda graafik oleks mõistlik,“ tõdeb Saard, kelle sõnul on üks projektijuht keskeltläbi viie-kuue erineva kliendiga.

Tavaliselt mahub projektijuhil või turundusspetsialistil ühte päeva töö kahe erineva kliendiga. Selle nimel luuakse omavahel kindlad ajavahemikud, kui palju agentuuris erinevad inimesed konkreetsele ettevõttele aega panustavad. „Selle põhimõtte idee on, et erinevad inimesed oleksid samal ajal ühel lainel,“ selgitab Saard. Taoliste süsteemide najal plaanib agentuur 2027. aasta lõpuks jõuda 30 püsikliendi ja 15 töötajani.

Distants agentuuri kasvu ei pidurdanud

Ehkki võiks arvata, et tema kui juhi eemalolek on mõjunud pärssivalt ettevõtte tulemustele, näitavad numbrid sootuks vastupidist: 2024. aasta kujunes Megapiksel Stuudio OÜ-le rekordaastaks. Kasvust märkimisväärne osa tulenes eeskätt aasta viimasest kvartalist ehk perioodist, mil Saard tuhandeid kilomeetreid eemal agentuuri juhtis.

Täna usub Saard, et tema senine katsetus ei jää pilootprojektiks, vaid midagi taolist kordab ta ka tulevikus. „Ma olen arvamusel, et äri, mis ei lase muud elu elada, on halb äri. Õnneks on agentuuri puhul võimalik süsteemide olemasolul mingi periood tiimi juhtida ka distantsilt,“ on ta sisimas veendunud, nähes täna ka asukohavaba töökultuuri senisest teistsuguse pilguga.

Kuigi hetkel kulgeb Megapiksli kasvukõver tõusvas joones, olid ka Saardil kui juhil hirmud, näiteks et müügi hit rate (tabamuse määr ehk tegelikeks klientideks saanute arv – toim.) võib oluliselt langeda. „Sa ise võid videokõnes tajuda, et kõik on hästi, aga on ka kliente, kes tahavad kohtuda näost-näkku, et nende usaldus oleks piisav,“ sõnab Saard.

Tendentsid agentuuride turul: Z-põlvkonna agentuuride pealetung, digiturunduse osakaalu suurenemine Tendentsid agentuuride turul: Z-põlvkonna agentuuride pealetung, digiturunduse osakaalu suurenemine Nii Megapiksli juht ja asutaja Hannes Saard kui strateeg ja partner Andreas Unt tõdevad, et täna on agentuuride turg Eestis muutuste keerises: ühed sulgevad uksi, teised koondavad või hauvad sootuks julgeid kasvuplaane. „Ühtpidi on näha n–ö Z-põlvkonna agentuuride pealekasvu ja ma arvan, et nende tekkimine on vajalik ja need muudavad kogu agentuurimaailma Eestis järgmise 10 aasta jooksul päris kõvasti,“ usub Saard. Andreas Undi sõnul näeb jällegi üha rohkem, kuidas reklaamiagentuurid ja digiturundus üheks sulanduvad. „Digiturundusagentuuril, kes on harjunud tulemusi jälgima, on täna lihtne võtta juurde offline-meediat, seda teeme ka meie vahel,“ lausub ta. Omette küsimus on Undi sõnul loominguline pool. Täna kulgeb praktika seda teed, kus loovjuht tuleb pigem majast seest. „Ilmselt tulevikus me jõuame sinnani, kus digiturundusagentuuride sees on omakorda mini-loovagentuur, mis koosneb loovjuhist, AD-st, copywriterist ehk tellija saab kõik ühest kohast,“ selgitab Unt. Tema sõnul võibki täna ümber mängimist märgata ka ainult loovaid kampaaniaid tegevate agentuuride seas.

