Infortar ületas tänu Tallinki dividenditeatele märgilise lävendi. Hanschmidt: üks meie unistus täitus

Tänase tõusu taga võib näha Tallinki tulemusi, kui laevafirma raporteeris, et plaanib sh sel aastal maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta ehk rohkem kui dividendipoliitika ette näeb (0,05 eurot aktsia kohta). Selle najal kerkis Tallinki aktsia täna 3,4%, Infortar on aga Tallinki suurim aktsionär, omades 68,47% suurust osalust.

„Infortaril on tõesti hästi läinud. Meie suur unistus ja eesmärk on olnud firma, mis oleks kriisikindel ja oleks dividendiaristokraat. Tund aega tagasi, kui börs avanes, tuli meeldiv uudis. Üks meie unistus börsile minnes oli saada miljardiettevõtteks,“ sõnas Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt Ärilehele täna. Lisaks Infortarile on Tallinna börsil rohkem kui miljard eurot väärt LHV Group (1,2 miljardit eurot).

„Jutumärkides võiks meid ükssarvikuks nüüd kutsuda, aga päris nii seda võrrelda ei saa, eks. Nüüd on esimene kriis, kus me pole pihta saanud. Meil ei ole see ka kergelt läinud, aga Infortar tervikuna on teinud siiski kõigi aegade parimaid tulemusi.“ Infortari bilansimaht ületas miljardi piiri 2022. aastal, müügitulu 2023. aastal ja omakapital 2024. aastal. Infortar raporteerib oma eelmise aasta tulemustest 25. veebruaril.