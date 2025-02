Järgmine dividenditeade: TKM Grupp tahab aktsionäridele maksta 26,5 miljonit eurot

Kui TKM Grupp teenis mullu 27,48 miljonit eurot kasumit, siis juhatus tegi ettepaneku maksta dividendina välja 26,47 miljonit eurot. See teeb 0,65 eurot aktsia kohta ehk tänast börsihinda arvestades on dividenditootluseks 6,6%. Sealjuures on dividend mõnevõrra väiksem kui mullu, mil maksti dividendina välja 0,72 eurot aktsia kohta, kuid on rohkem kui LHV analüütikud prognoosisid (0,57 eurot aktsia kohta).