Eesti ettevõte saavutas globaalsel tehnoloogiasektori konkursil teise koha

Gelatex on välja töötanud ja patenteerinud maailma kõige efektiivsema nanokiudude tootmise tehnoloogia, mida nimetatakse HaloSpin tehnoloogiaks. See võimaldab vähendada nanokiudude tootmise kulusid kuni 90%, muutes tööstused kuluefektiivseks ja jätkusuutlikuks ning võimaldades nanokiudude kasutamist nendes rakendustes, mis varem olid kõrgete hindade tõttu ebamõistlikud.

„KPMG Global Tech Innovator on mainekas rahvusvaheline konkurss, mis toob kokku maailma juhtivad tehnoloogiaettevõtted, et tunnustada ja toetada nende innovaatilisi ideid. Konkursi eesmärk on kiirendada ettevõtjate arenguteekonda, pakkudes neile võimalust esitleda oma uuenduslikke lahendusi ja tehnoloogiaid rahvusvahelisele publikule, sealhulgas tööstuse ekspertidele, investoritele ja potentsiaalsetele partneritele,“ lausus KPMG partner ja startup- valdkonna juht Helen Veetamm.