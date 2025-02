Euroopa Liit vähendab ühekordsete pakendite kasutamist

„Euroopa Liidus on pakendijäätmete teke kasvanud kümne aastaga 19 protsenti. Kogused aina kasvavad hoolimata sellest, et pakendamiseks kasutatakse järjest kergemaid materjale. Sellise tempoga ei saa enam jätkata, mistõttu jõustus eelmisel nädalal EL riikide kokkulepe, et peame vähendama ühekordsete pakendite kasutamist ja kasvatama ringlussevõttu. Sama probleemi lahendamisega tegeleb ka jäätmereform, seega need kaks algatust toetavad üksteist,“ lausus Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.