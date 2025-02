Läheb hästi: ettevõtjad jätkavad investeerimist oma kaubamärkide, leiutiste ja disainide kaitsesse

Kõige aktiivsemalt kaitsesid kaubamärke Bigbank ja Premia

Patendiametisse laekus 2024. aastal kokku 1181 kaubamärgitaotlust – täpselt sama palju, kui 2023. aastalgi. Neist 1004 olid Eesti riigisisesed taotlused, mille omanikest umbes 85% moodustasid ka Eesti ettevõtjad. Taotlejate esikümme koosneb valdavalt suurettevõtetest. Sehver tõdeb, et suurettevõtjad ongi oma loomevara kaitsel aktiivsemad, sest neil on suuremad ressursid, tugevam brändikaitse vajadus ning nad toovad sagedamini turule uusi tooteid ja teenuseid. Väikeettevõtete teadlikkus loomevara kaitsest on üldiselt madalam ja sageli valitsevad siin eelarvamused kaitse keerukuse ja kulukuse suhtes.

Riigisiseste kaubamärkide taotlejate seas jagavad viieteistkümne taotlusega esikohta finantsteenuste pakkuja Bigbank AS ja toidutootja Premia Tallinna Külmhoone AS. Taotlejate esikümnesse jõudsid mullu ka mitu teist suurt toidutöösturit, nagu Orkla Eesti AS, AS A. Le Coq ning veinitootja ja -turustaja Global Wine House OÜ. Väiksematest tegijatest on kümne aktiivseima taotleja sekka kuue taotlusega jõudnud Kärdla Pruulikoda OÜ.