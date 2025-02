EKSPERT VASTAB I Kas kiirlaadimine tapab elektriauto aku?

Elektrum Drive’i äriarendusjuhi Martin Raadiku sõnul on viimastel aastatel läbi viidud lugematu arv teste, mis näitavad, et kiirlaadimisel on tõepoolest mõningane mõju elektriauto aku elueale. Kuid kõik testid näitavad, et see mõju on tavakasutuse puhul kaduvväike.