Meretuuleparkide arendajad kritiseerivad valitsuse otsust: „Aeg läheb kaotsi ja kindlus on kadunud“

Sel kolmapäeval teatas Baltimaade suurim tuuleenergiatootmise arendaja Enefit Green, et müüb 50% Liivi lahe tuulepargi osalusest Jaapani suurkorporatsioonile Sumitomo Corporation. Ettevõte nimetas seda pressiteates selgeks pühendumuseks rajada Liivi lahte esimene meretuulepark. Samuti andis see märku, et Enefit Green plaanis osaleda aprillis kavandatud kahe teravatt-tunni tootmise vähempakkumisel. Eile tegi aga kliimaminister Yoko Alender valitsusele ettepaneku lükata vähempakkumine hoopis järgmise aasta algusesse.