Hartman: Eesti toidutootmine on Oscarit väärt

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman kohtus visiidil Araabia Ühendemiraatide kliimamuutuste- ja keskkonnaministri Amna Al Dahak Al Shamsiga ning külastas Ühendemiraatide üht suuremat toidutehnoloogiakeskust Food Tech Valley.

Eestil on laheriikidele lisaks kvaliteetsetele ja hästi disainitud uuenduslikele toodetele pakkuda ka maailmatasemel toidutehnoloogiat ning innovaatilisi lahendusi põllumajanduses. Ministrite kohtumisel tõdesid mõlemad pooled, et võimalusi koostöö arendamiseks kahe riigi vahel on palju. Kuigi Eesti ja Araabia Ühendemiraadid on väga erinevad, väärtustatakse toitu, selle kvaliteeti ja ohutust sarnaselt. Amna Al Dahak Al Shamsi sõnul on toiduohutus Ühendemiraatide jaoks väga oluline, kuna 90% nende toidust tuleb välismaalt. „Me peame olema valmis ootamatusteks,“ lausus AÜE minister selgitades, et näiteks ekstreemsed keskkonna- ja kliimamuutused seavad neile suuri väljakutseid.

„Eesti tugevus Araabia Ühendemiraatide jaoks seisneb meie tehnoloogilistes lahendustes ja innovatsioonis,“ lausus minister Piret Hartman. „Meil on väga tugev ja uuendusmeelne toiduainetööstus, mille vastu oli messil suur huvi. Eesti toidutootmise kõrge kvaliteet, innovaatilisus ning meie ettevõtjate usaldusväärsus ja kiirus asjaajamisel on juba tuntud. Meil on võimekad ettevõtjad, tänu kellele saame avada uusi turge ja kasvatada Eesti toodete eksporti. Saan kinnitada, et lisaks meie kvaliteetsetele toodetele tunti väga suurt huvi Eesti tehnoloogiliste lahenduste vastu,“ sõnas Hartman. Minister lisas, et visiidilt saadi olulisi kokkuleppeid ja kontakte, millega edasi minna: „Kutsusin AÜE ministrit Eestisse külla ning loodan, et juba sügisel saame tema delegatsiooni vastu võtta“.