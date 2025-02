Baltikumi parima müügitulemuse tegi Bonava

Bonava on olnud 6 aastat järjest Lätis turuliider ja 2024. aastal müüs Bonava kõige rohkem uusi kortereid ka Tallinnas. Bonava tegevus Tallinnas, Riias ja Vilniuses moodustab Bonava Baltikumi äriüksuse, mis keskendub läbimõeldud planeeringu ja hea disainiga, peamiselt kättesaadavas segmendis kodude loomisele. „Meie kliendid soovivad kvaliteetseid kodusid ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Oleme oma toodet pidevalt täiustanud, et vastata nendele ootustele. Suur nõudlus ning kõrge kliendirahulolu kinnitab, et oleme õigel teel,“ lisas Björklund.