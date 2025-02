Tee varustuskindla majanduseni

Oleme sattunud nõiaringi, kus valed sihid loovad vale debati. Energeetika ei ole eesmärk iseenesest, vaid peab tagama majandusele odava, puhta ja varustuskindla sisendi. Samuti ei saa süsinikuneutraalsus olla eesmärk, kui see ei tõsta meie ettevõtete konkurentsivõimet ega paranda inimeste elu. Tervikpilti mõistmata ei ole võimalik ka õigeid otsuseid teha. Just see on viimasel ajal kõlama jäänud mitmete ettevõtjate, sealhulgas Raul Kirjaneni, Ahti Asmanni ja Sebastian Heinzeli sõnavõttudest.

Eesti riiklik strateegia 2035 seab sihiks majanduse kahekordistamise. Vähemaga me hakkama ei saakski. See eeldaks aga iga-aastaselt vähemalt 4,5 miljardi euro suurust SKP kasvu. Tänasel kursil ei ole see realistlik. Struktuursed muutused on vältimatud, ja kõige olulisem on muutus mõtteviisis.

Mis vajab lahendamist?

Kapitali kättesaadavus ja hind, madal ressursitootlikkus, bürokraatia üleküllus ja BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone) mentaliteet on meie majanduse ja konkurentsivõime suurimad pidurid.

Kapitali hind ja kättesaadavus määrab, kas suudame konkureerida. Me ei saa toetustega suurriikidega võistelda, kuid riskide jagamine ettevõtetega võimaldaks kapitali hinda oluliselt alandada. ja seeläbi parandada konkurentsivõimet.

Eestis toodame vaid 0,85 eurot rikkust iga kasutatud materjali kilogrammi kohta, samas kui EL-i keskmine on 2,2 eurot. Ressursitootlikkuse kasv on kriitilise tähtsusega, et meie majandus saaks kasvada ilma raiskamiseta.

Bürokraatia keskendub täna reeglite ja seaduste täitmise kontrollimisele, mitte asjade tegelikule mõjule. See on vale lähenemine. Tervikmõju peaks olema esmatähtis, sest just see määrab, kas midagi on mõistlik teha või mitte. Bürokratia ei tohiks olla pidur, vaid võimaldaja.