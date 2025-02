Riigieelarve kulud on tänavu 18,2 miljardit eurot. Sellest pea poolt ei määra mitte eelarve koostajad, vaid need kulud reguleerivad end ise majandusnäitajate järgi.

Tööandjate keskliit tõi hiljuti esile, et ainuüksi sel aastal kasvatasid hinnatõusuga seotud indeksid meie eelarvekulusid 500 miljoni euro võrra. Kuue aasta jooksul on meie majandus kasvanud nominaalselt 45%, riigieelarve kulud aga 70%. Ehk me oleme üle võimete kulutanud 2,5 miljardit eurot. Tööandjate keskliidu hinnangul on see probleem, millega tuleb kohe tegeleda, sest riigi võlakoormus ja intressimaksed kasvavad kiiresti.