„SKT poolest on Eesti üks suurimaid toetajaid.“ Sõjast hoolimata tegutsevad Ukraina ettevõtted edasi

„SKT poolest on Eesti üks Ukraina suurimaid toetajaid. “ Ärileht rääkis kahe Ukraina oblasti kaubandus-tööstuskoja asepresidendiga, kuidas piirkondades sõja ajal majandust üleval hoitakse, mis on seejuures suurimad raskused ning kust leitakse jõud, et edasi minna.