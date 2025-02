Pank: eestlane ostab autot sageli emotsioonide mitte ratsionaalsuse ajendil

Citadele Leasingu juhi Rainer Moppeli sõnul on liigagi sageli näha, et auto ost on emotsioonidel baseeruv. Inimesed kipuvad tegema sõiduki ostmise otsust tihti üksnes selle järgi, kas auto meeldib ja milliseks kujuneb igakuine liisingumakse. Arvestamata jäetakse aga muud kulud, mis tulevad hiljem inimesele üllatusena. Seega tuleks auto ostmisel arvestada kogukuluga, mis lisaks ostuhinnale hõlmab erinevaid makse, hooldus- ja remondikulusid, auto väärtuse langust, kindlustust ja muid tegureid.

„On tavaline, et ostetakse auto ja siis selgub, et tegelikult vajaks see kohe ka suve- või talverehve, katuseboksi jne. Kohe algselt nende peale mõeldes ja neid sõidukiga koos ostes on võimalik need kõik ka liisingu sisse arvestada, et hiljem ei peaks nende ootamatute ja suhteliselt suurte kuludega tegelema,“ märkis Moppel.

Elektriauto – kallim osta, odavam kasutada

„Järjest rohkem on üheks suuremaks dilemmaks valik elektri- ja sisepõlemismootoriga auto vahel. Elektriauto ostuhind on üldjuhul kõrgem. Samas näitavad arvutused, et elektriauto ülalpidamise kulud on madalamad – nii hoolduskulude kui ka energiahinna poolest 100 km läbimise kohta. Lisaks vähendab riiklik ostutoetus ja erinevus mootorsõidukimaksu maksumäärades oluliselt sõiduki kasutamise kogukulu võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukiga,“ selgitas Moppel.

Eurostati andmetel kulutab keskmine Eesti elanik 4,3% oma kuisest eelarvest üksnes kütusele, Sellega oleme Euroopa Liidus keskmisel tasemel. Elektriautode suureks eeliseks on see, et isegi, kui elektri hind on viimasel ajal tõusnud ja see kõigub palju, siis võimaldavad nutikad lahendused autot laadida just kõige soodsamatel aegadel. Keskmiselt on elektriauto keskmine n-ö kütusekulu 100 kilomeetri kohta umbes 2 eurot.