Liza Lind oli Eestis üks esimesi, kes hakkas sotsiaalmeedias sisu looma, ja seda ajal, mil suunamudijatele vaadati Eestis ja Euroopaski viltu. „Alguses ei olnud mul õrna aimugi, et see võiks olla midagi, millega raha teenida,“ räägib ta. „Tol ajal polnud Eestis veel ühtegi inimest, kes oleks Instagramiga professionaalselt tegelenud. Ameerikas, Austraalias ja Kanadas oli küll näha, et mõned inimesed postitasid reklaamsisu, aga Euroopas polnud see üldse levinud.“