HINNAVÕRDLUS | Leedukad kurdavad Milka hinna üle, meil on Kalevi tahvel Milkast veelgi kallim

Rimi e-poes on suuremate Milka tahvlite hinnaks 5,79. Kuna tahvlid erinevad suuruselt, siis kilohinnad varieeruvad. 276-grammine tahvli kilohind on 20,98 eurot, 300-grammise tahvli kilohind 19,30 ning 250-grammise šokolaadi puhul on kilohind 23,16 eurot.