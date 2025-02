Hiina odavkaup vallutas eelmisel aastal Eesti

Pakivedudes Eestis suurimat turuosa omaval Omnival on Hiinast saabuvad pakimahud olnud sellel kümnendil languses vaid 2022. aastal. See oli Ukrainas alanud sõja mõju. Teistel aastatel on kasv olnud kiire. Eelmisel aastal saabus Hiina veebikaubamajadest üle 20% rohkem pakke. Eriti suur kasv oli aga kauba kaalus, ületades pea kolmekordselt 2023. aastat.