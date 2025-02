Järgmisel nädalal muutuvad rongipiletite hinnad veerandi jagu kallimaks

Laupäevast muutuvad hinnad ka linnalähiliinide I tsoonis (Tallinn – Pääsküla, Tallinn – Laagri, Tallinn – Valdeku, Tallinn – Vesse), kus täispileti hind on e-kanalitest ette ostes 2 eurot (2024. aastal 1.80 eurot), II – V tsoonis (Vesse – Tapa, Valdeku – Rapla, Laagri – Turba, Laagri – Keila, Laagri – Paldiski, Laagri - Kloogaranna) ja tsoonide vahel jääb hind samaks. I tsooni pilet maksab rongist ostes 2.10 eurot.

Hindade muutumine on tingitud nii Eesti Raudtee infrastruktuuri kulude tõusust 2025. aastal kui ka rongireiside pakkumiseks vajalike teenuste ja kaupade hinnatõusust.

„Hindade kujundamisel lähtume senisest enam nõudlusest ja soosime võimalusel tipptundide välisel ajal reisimist soodsama piletihinnaga,“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. „Oluline muudatus on ka see, et parimate hindadega pakkumised leiab vaid Elroni e-kanalitest pileteid ette ostes. Rongist saab osta pileteid alati vastavalt kehtestatud hinnakirjale.“