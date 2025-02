Pangajuht: mina julgen oma kodu Eestisse osta

24. veebruaril saab täis kolm aastat sõda Ukrainas ning pere- ja sõpraderingis vabariigi aastapäeva kõnesid kuulates võetakse ilmselt paljudes peredes taas jutuks ka erinevad hirmud – kuidas läheb Ukrainal, mis saab NATO-st, kas me oleme ikka kaitstud, mis saab, kui ... Murrangulistel aegadel tekivad elulised kõhklused ja kahtlused, kas ikka tasub just siin ja praegu kodu osta, last saada või mõne uue ettevõtmisega alustada. Vastan oma kogemuse baasilt, et tasub ikka, ja selgitan ka miks nii arvan.

Hirmude pärast ei tohi elu elamata jätta

Olen varsti juba viis aastat, alates koroonaajast ja siis Venemaa rünnakust Ukraina vastu, nii isiklikult kui oma kolleegidelt kuulnud päris paljude Eesti inimeste lugusid. Kodu ostmiseks 30-aastase suure laenu võtmise eel mõtleb ju iga mõistlik inimene ka riskide peale. Küsitakse nii arvamust kui otsest nõuannet.

Näha on, et inimesed küll mõtlevad enda jaoks praeguse sõjaolukorra enamasti läbi, aga sellepärast tehinguid ära ei jäeta. Ühest küljest on mure arusaadav, sest eestlased on ajaloos juba mitu korda kogu oma varast ilma jäänud. Seetõttu ei ole meil toimunud ka head põlvkondadeülest varakogumist nagu põhja- ja läänenaabritel. Samas oleme juba jõudsalt alustanud.

Kui jätta investeeringud ja ostud tegemata hirmust, et äkki kunagi tankid tulevad ja siis võin ma kõigest ilma jääda ... Siis on palju suurem tõenäosus, et 30 aasta pärast ajas tagasi vaadates nendid, et tanke ei tulnudki. Ja sa küll ei jäänud millestki ilma, aga sul ei ole sellegipoolest hinge taga midagi, ei unistuste kodu ega oma äri, võib-olla ka mitte lapsi. Ei, ei saa ega tohi hirmude pärast elu elamata jätta.

Eesti pank usub Eesti tulevikku