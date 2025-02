Võimalik vaid USA-s. Laupäeval saatis valitsus miljonitele riigitöötajatele „julma ja lugupidamatu“ kirja

Musk on lubanud, et DOGE saab olema avalik ja täiesti läbipaistev protsess. Osakond on öelnud, et nad on juba praeguseks kokku hoidnud 55 miljardi dollari eest avaliku raha kulutamist, ehkki sel nädalal oli nende kodulehel kirjas 16,6 miljardit. DOGE kaudu on proovitud siseneda erinevate asutuste sisemistesse süsteemidesse, mis on toonud kaasa kohtuasju ning esitanud küsimuse, milline on Trumpi juriidilised ja põhiseadusejärgsed piirid presidendina.