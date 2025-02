Pankade võidukäik jätkub. Järjekordne pank teenis möödunud aastal kopsaka kasumi

Ettevõtte aasta kasumit mõjutasid mitu olulist ja erakorralist sündmust, mis olid seotud Inbanki krediitkaardiäri sulgemisega ning varasemate kasvu ja kapitali suurendamisega seotud nõustamistasude mahakandmisega. „Kui kõik need erakorralised sündmused kõrvale jätta, oli Inbanki 2024. aasta puhaskasum 15,4 miljonit eurot, mis on 51% rohkem kui aasta varem, ja aastane omakapitali tootlus 11,3%. Raporteeritud puhaskasumiks kujunes 12,2 miljonit eurot ja omakapitali tootlus oli 9%,“ täpsustas Põldoja.

Novembris sõlmis Inbank Euroopa investeerimispanga grupiga (EIP) märgilise sünteetilise väärtpaberistamise lepingu, mis on esimene omataoline tehing Poola turul. 147 miljoni euro suurune leping, mis on tagatud päikesepaneelide laenudega, andis Inbankile 11 miljoni euro väärtuses esimese taseme põhiomavahendeid (CET1). Koos augustis toimunud raha kaasamisega on Inbank oluliselt tugevdanud kapitalibaasi, mis võimaldab toetada edasist kasvu.