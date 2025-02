Sõiduautode müük kasvas mullu 7 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Rita Raudjärv tõi välja, et automaksu jõustumise eel kasvas 2024. aasta lõpus automüük tuntavalt, millele järgnes müügi kahanemine 2025. aasta jaanuaris. „Kuude võrdluses hakkas autode müük jõudsalt kasvama 2024. aasta teises pooles, ületades detsembris eelmise aasta taseme kahekordselt. 2024. aasta detsembris registreeriti esmakordselt 7046 sõiduautot, 2023. aasta samas kuus 3394 autot,“ selgitas Raudjärv.

Viimasel neljal aastal on sõiduautosid ostetud aastas kokku ligikaudu 50 000. Sel perioodil müüdi kokku rohkem kasutatud autosid, kuid eelmisel aastal registreeriti uusi sõiduautosid enam.

Sõidukite müüki on viimastel aastatel palju mõjutanud erinevad kriisid. Kõigepealt koroonakriis ja siis kiibikriis, kui uute sõidukite tootmiseks vajalikku elektroonikat ei olnud saada. See omakorda põhjustas kasutatud sõidukite ostu suurema kasvu. Sõidukite soetamist on veel mõjutanud liisinguintresside kasv.