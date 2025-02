Coop Pank lõi politseinikele, päästjatele ja tegevväelastele suunatud kodulaenu

Coop Pank pakub alates 24. veebruarist sisejulgeoleku ja riigikaitsega tegelevatele inimestele soodustingimustel kodulaenu. Kodukaitsja kodulaenu intress on alates 1,49%, millele lisandub 6 kuu euribor. Laenul puudub lepingutasu ja selle ennetähtaegne tagastamine on tasuta. Samuti tasub pank esimesel aastal kodukaitsjate eest kuni 100 euro ulatuses laenumaksekindlustuse kulud, mis pakub täiendavat turvatunnet näiteks pikaaegse haigestumise või töö kaotuse korral.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ütles, et politseinikele, päästjatele, tegevväelastele ja kaitseliitlastele soodustingimustel püsiva kodulaenupakkumise tegemine lähtub panga väärtustest ja soovist panustada Eesti ühiskonna edukasse toimimisse ja arengusse. „Politseinikel, päästjatel, tegevväelastel ja kaitseliitlastel on suur roll Eesti turvalisuses, kuid kodu soetamine võib olla keeruline. Coop Pank soovib pakkuda neile kindlustunnet ja paremaid laenutingimusi, et kõik meie kaitsjad saaksid endale ja oma perele kodu, mida nad väärivad,“ lausus Ossipova.

Kodukaitsja võib olla nii laenu põhi- kui ka kaastaotleja. Oluline on, et üks laenusaajatest teeniks kaitseväes (tegevväelased), päästeametis (päästeteenistujad), politsei- ja piirivalveametis (politsei- ja piirivalveametnikud, häirekeskuse töötajad) või olema kaitseväe veteran, kaitseliidu või naiskodukaitse liige või vabatahtlik päästja.

Kodukaitsja kodulaenu on võimalik taotleda koos ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS, endine KredEx) eluasemelaenu eri käendustega, mis aitavad oluliselt vähendada kodulaenu omafinantseeringut. „Neist populaarsemad on näiteks noore spetsialisti käendus, noore pere käendus ja lasterikaste perede käendus. Samuti pakub EIS kodulaenu käendust kaitseväe ja kaitseliidu veteranidele, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Tõmbekeskustest kaugemal elavad kodukaitsjad saavad kasutada omafinantseeringu vähendamiseks EIS-i maapiirkonna eluasemelaenu käendust ja maaelu edendamise sihtasutuse (MES) pakutavat kaaslaenu – mõlemad lihtsustavad kodu rajamist just suurlinnadest kaugemal,“ ütles Ossipova.