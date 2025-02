Eleving Groupi väljastatud laenude maht ületas märkimisväärse piiri

Pärast ühe miljardi euro suuruse verstaposti ületamist 2022. aasta alguses on Eleving Group säilitanud oma tugeva kasvujoone, pakkudes sõidukite ja tarbijate rahastamise võimalusi 16 turul kolmel kontinendil. Strateegiliselt juhitud laienemine on toonud kaasa ärimahtude märkimisväärse kasvu, mida toidavad nii klientide kasvav nõudlus kui ka tugev finantsmudel.

Ettevõte on nüüdseks teenindanud üle 1,3 miljoni kliendi. Lisaks on Eleving Group, mille portfelli aastane kasv oli aastatel 2016–2024 keskmiselt 25%, ennast tõestanud kui Euroopa üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid, olles Financial Timesi viimase kümne aasta tippfirmade pingereas „Europe’s Long-Term Growth Champions 2024“ Balti ettevõtetest kõrgeimal 41. kohal.

„Kasv ei tähenda ainult suuremaks muutumist – see tähendab paremaks saamist. Oleme ehitanud midagi tugevat, midagi, mis töötab, ja olen kindel, et oleme alles teekonna alguses. Meie eesmärk on järgmise kahe aasta jooksul äritulemused ligi kahekordistada,“ ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

„Meie strateegia on minna sügavamalt turgudele, mida tunneme. Samuti astuda enesekindlalt uutele turgudele ja luua uusi finantstooteid, mille vastu tarbijate tegelik vajadus ja mis toovad väärtust alateenindatud turgudel üle maailma. Kui ehitada midagi olulist, siis inimesed reageerivad positiivselt, mida peegeldab ka saavutatud verstapostiline laenumaht.“

Eleving Group viib jätkuva kasvu edendamiseks praegu läbi võlakirjade avalikku pakkumist ja laiendab oma 2023. aasta võlakirjaprogrammi kõrgema nõudeõiguse järguga ja tagatud võlakirjadega (ISIN DE000A3LL7M4). Uue pakkumise fikseeritud aastane kupongimäär on 13%, mida makstakse kord kvartalis ja mille väljalaskehind on 109% nimiväärtusest, mis tähendab, et eeldatav aastane tootlus on ligikaudu 10%.

