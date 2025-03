Möödunud nädalal kogunes kolmapäeva varahommikul Tallinnas seltskond mehi ja naisi. Õues oli miinus kraadid ja maad kattis kerge lumi ja teed olid libedad. See aga ei heidutanud, sest kõigil oli üks eesmärk – viia autosid ja varustust Ukraina eesliinile. Nad on teinud seda juba 38 korda ning sõidukeid on rindele jõudnud ligi 600.