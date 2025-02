Citadele pank ulatab väikeettevõtetele abikäe

Laenuportfelli käendus on Eestis uudne lähenemine. Teenus on mõeldud mikro- ja väikeettevõtetele, kel puuduvad piisavad tagatised või on vähene tegutsemisajalugu. Selle eesmärgiks on lihtsustada täiendavate rahaliste vahendite kaasamist ja vähendada selleks kuluvat aega.

„Laenuportfelli käendusega lõime tingimused, et pangad saaksid hakata pakkuma lihtsustatud lahendusi ning nii võimaldama mikro- ja väikeettevõtetele laenude saamist, küsides seejuures ettevõtjatelt vähem isiklikke tagatisi. Rõõm on näha, et Citadele pangast on saanud järjekordne partner, kes teenust Eesti turul pakub,“ ütles EISi laenude ja käenduste osakonna juht Kaarel Aus.

„Ärimaailmas veavad kasvu nii innovatsioon kui olemasolevate protsesside efektiivistamine. Selleks on aga vajalikud investeeringud, mille kaasamine on varem olnud väikeettevõtetele sageli keerukas, kuid uue EISi laenuportfelli käendusega on see märgatavalt lihtsam ja kergemini kättesaadav. Koostöös saame aidata ettevõtetel kasvada ja ka kohaneda muutuvate oludega,“ ütles Citadele panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel.

Laenuportfelli käendus on mugav, sest sellel puuduvad käendusleping ja lepingutasu. Ettevõtja pöördub laenutaotlusega otse Citadele poole. EISile ei ole tarvis lisadokumente esitada.

Käenduse maksimaalne summa on 200 000 eurot ja selle ulatus on 80% ehk suurim laenusumma saab olla 250 000 eurot. Käendustasu on vaid 1% käenduse jäägilt aastas.

Eesti jaoks on tegu uudse lahendusega, kuid teistes Balti riikides on sarnane teenus end juba tõestanud. Lätis on sarnase käendusega tagatud tehinguid kogusummas üle 50 miljoni euro, Leedus aga lausa üle 950 miljoni euro.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (ka varasem KredEx) on aastate jooksul võimaldanud ettevõtetele käendustega laene kogusummas ligi 2,5 miljardit eurot. Laenuportfelli käendust rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist.

Citadele pank kasvas mullu hoogsalt. Nad suurendasid 2024. aastal oma laenude mahtu koguni 50%. Citadele ärilaenude maht kasvas eelneva aastaga võrreldes lausa 60%, ulatudes 383,3 miljoni euroni.

