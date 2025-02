Air Baltic ei nõustu Ryanairi kriitikaga. „Nad tulevad ja lähevad, me oleme siin, et jääda“

„Üldse mitte,“ vastas Gauss küsimusele, kas ta on sama meelt kui McGuiness. Nimelt kritiseeris Ryanairi kommertsdirektor eelmisel nädalal Tallinna lennujaama ja aprillist rakenduvat tasude 70% suurenemist, märkides, et lennujaama juhtide otsused käivad äriloogikale vastu ning juhtkonnaga on võimatu suhelda. Seetõttu otsustas Ryanair ka kärpida Tallinnast väljuvate lendude arvu. „Seega ei olnud Ryanairil muud valikut kui nii sel suvel kui ka tõenäoliselt järgmisel talvel oma tegevust Tallinnas kahandada. See ei olnud meie soov,“ sõnas McGuiness Delfile.