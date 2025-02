Autotootjatest on saamas digitehnoloogiate loojad. Mida autojuhid sellest võidavad?

Koostööd teha või üksteisega konkureerida?

Tunnistades, et info- ja meelelahutussüsteemid on tänapäevastes sõidukites üha olulisemad, valivad autotootjad siiski erinevaid lähenemisviise. Mõned autotootjad on otsustanud arendada oma tarkvara koostöös suurte tehnoloogiaettevõtetega. Näiteks Volvo ja Renault teevad koostööd Google’iga, ent Fiat ja Microsoft sõlmisid koostöölepingu juba kaks aastakümmet tagasi.

Teised tootjad jälle usuvad, et oma info- ja meelelahutussüsteemide väljatöötamine on parim lähenemisviis. Nad kinnitavad, et autotootjad mõistavad oma kasutajate vajadusi kõige paremini. Näiteks General Motors on loonud multimeediatarkvara, mis ei toeta väliseid liideseid nagu Android Auto või Apple CarPlay. Volkswagen katsetas iseseisva tarkvaraarendusega, kuid lõpuks alustas koostööd Rivianiga.

Mõned tootjad jälle eelistavad lahendusi, milles on oma koht mõlemal lähenemisel. Näiteks Stellantis soovib oma sõidukeid täiustada, pakkudes Android Auto ja Apple CarPlay kaudu veelgi rohkem funktsioone. Ka Kia arendab oma tarkvara, võimaldades samal ajal juhtmevaba ühendust Android Auto ja Apple CarPlayga.

„Autode navi- ja meelelahutussüsteemide puhul on kõige tähtsam, et nende kasutamine oleks loogiline ja intuitiivne,“ ütleb Jaak Lassmann veebiportaalist Auto.pub. „Kasuks tuleb sarnasus nutitelefonide lahendustele, sest nendega puutume kokku ju iga päev. Samuti on hea info- ja meelelahutussüsteemi üks omadusest selle kiirus, mis sõidu ajal on lausa kriitilise tähtsusega. Hästi välja töötaud info- ja meelelahutussüsteemis on võimalik oma lemmikfunktsioonidele luua kiirvalikuid ning dubleerida kõige enam kasutatavad funktsioonid rooliratta nuppudele.“